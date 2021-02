Este é o segundo golpe virtual envolvendo a prefeitura de Vassouras em 2021 Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 18:36

Na tarde desta sexta (05), a prefeitura de Vassouras desmentiu uma notícia sobre oferta de cursos gratuitos que circula nas redes sociais. No golpe, o interessado teria que fornecer alguns dados para agendamento de uma suposta entrevista. "A prefeitura esclarece que essa informação é falsa e que o município não possui qualquer parceria com a empresa relacionada. Na dúvida, não clique em links suspeitos", recomendou a assessoria da administração do município, localizado no interior do Rio.