Evento foi realizado em shopping localizado no centro histórico de Vassouras

Publicado 06/02/2021 16:18

Vassouras, sul do estado, lançou neste sábado (06) o "Amiga do Pet, selo que permitirá a entrada de animais de estimação em hotéis, pousadas, lojas e centros comerciais que queiram aderir. Ao realizar o cadastramento gratuito por link virtual , o estabelecimento se compromete com normas que impedem o acesso dos pets às áreas de preparação e exposição de alimentos. “O Vassouras Amiga do Pet foi criado para que consumidores possam acessar locais em nossa cidade acompanhados de seus animais de estimação. Aliado a isso, estabelecemos algumas regras para que essa convivência seja prazerosa para todos", disse Wanderson Farias, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, pasta responsável pela elaboração do projeto.

O evento de lançamento aconteceu no Pátio Casario e teve as presenças dos diretores do shopping e de comerciantes locais. O prefeito de Vassouras, que também possui animais de estimação, destacou a importância do município abrir novos eixos para aquecimento da economia. “Tenho certeza de que essa ação será um sucesso em nossa cidade. Se o próprio morador já tem esse desejo de passear com o seu pet em locais específicos, para um turista, que necessita desta estrutura, será mais uma grande opção”, disse Severino Dias.