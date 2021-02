Por O Dia

Publicado 09/02/2021 12:13

Ontem (08), a prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e do Departamento de Posturas Municipais, disponibilizou a escala das farmácias e drogarias de plantão para o mês de fevereiro. No município, localizado no sul do estado, apenas uma farmácia permanece aberta durante a madrugada. Clicando aqui , você descobre qual unidade estará disponível em cada dia do mês e também o número de telefone dela.