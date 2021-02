Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE Reprodução/Google Earth

Publicado 11/02/2021 13:01

Os dados mais recentes da covid-19 em Vassouras, divulgados ontem (10) pela prefeitura, mostram que o município tem 59 pessoas em estágio ativo da doença. Desses pacientes, 3 permanecem internados e 53 em isolamento domiciliar. Demétrio Ribeiro e Santa Amália são os bairros com maior concentração de casos ativos (8 cada um). Pirauí (6 casos), Centro (5), Grecco (5) e Residência (5) completam a lista dos 5 bairros com mais registros de pessoas em estágio ativo de covid-19.

Há outras 50 pessoas com suspeita de contaminação aguardando resultados de exames em Vassouras, das quais 7 estão internadas 43 isoladas em suas casas. O município, localizado no sul do Rio, acumula 1.892 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 54 óbitos.