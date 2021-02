1.112 pessoas já foram imunizadas em Vassouras Divulgação/PMV/Nycollas François

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 13:47

Nesta quinta-feira (11), Vassouras recebeu 340 novas doses da Coronavac, entregues pelo governo do estado. O novo lote vai atender à demanda de idosos a partir dos 90 anos, além de seguir a vacinação aos profissionais da saúde. De acordo com a prefeitura, o município possui 259 idosos nesta faixa etária, e a Secretaria de Saúde começará a vacinar essa população amanhã (12). “Temos todos os idosos cadastrados no Programa de Saúde da Família e os agendamentos já estão sendo realizados. As vacinas serão aplicadas na casa do idoso para que não ocorra aglomeração”, explicou Larissa Vieira, secretária de saúde.

A vacinação em Vassouras, sul do Rio, começou em 19 de janeiro e, até o momento, 1.112 pessoas, entre profissionais da saúde e idosos institucionalizados, foram imunizados. "É um momento importante e esperado na cidade, mas é preciso um pouco de paciência já que a distribuição das doses ainda tem sido feita de forma lenta em todo o país. Estamos seguindo as diretrizes do governo federal e cumprindo o Programa Nacional de Imunizações (PNI). Tenho acompanhado todo esse processo diariamente”, disse o prefeito Severino Dias.