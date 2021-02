Cadastramento será iniciado na próxima segunda (22) Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 07:49

Na próxima segunda (22), a prefeitura de Vassouras vai iniciar o cadastramento para o Projeto Castração Social, uma parceria com a Universidade de Vassouras. Após reestruturação, os detalhes foram debatidos em reunião realizada ontem (18).

A partir de agora, 20 animais serão castrados por mês, com realização de exames pré-operatórios e acompanhamento clínico do pós-operatório. “Nós vamos executar o projeto e todos os procedimentos serão feitos pelos profissionais da nossa clínica. Mensalmente vamos apresentar um relatório dos atendimentos para a prefeitura”, afirmou o coordenador de Veterinária da Universidade, Fábio Meira. De acordo com a prefeitura, o projeto logo será ampliado para contemplar os animais que vivem nas ruas. “Começaremos fazendo a triagem dos animais com tutores vulneráveis socialmente, e já estamos estudando a ampliação para o quanto antes começar os procedimentos com os cães em situação de abandono”, explicou o secretário municipal de Meio Ambiente, Danilo Pereira.

A reunião teve as presenças do prefeito e da vice-prefeita, que comentaram a retomada do projeto. “Sabemos que temos um longo caminho pela frente, mas esse passo, de reestruturar o projeto, já é uma vitória”, disse Severino Dias. “Esse é um projeto que eu acompanho de perto. Lutamos muito para fazer a implantação. E, em breve, o nosso Castramóvel, que já foi licitado, chegará na cidade para otimizar o projeto de castração”, revelou Rosi Farias.



Para se inscrever, o tutor deverá comparecer na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de posse da carteira de vacinação do animal e de cópias de seus documentos (identidade, CPF e comprovantes de residência e renda). Localizada no térreo da prefeitura, a Secretaria funciona de 8h às 17h.