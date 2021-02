Por O Dia

Publicado 23/02/2021 11:13

Amanhã (24), o Vale do Café Convention & Visitors Bureau vai realizar evento virtual destinado ao público em geral e, em especial, aos empreendedores do Vale do Café, que contempla 15 cidades do interior do Rio, e investidores de fora da região.Além de palestras com conteúdos que vão de ancestralidade à transformação digital, a Live Lounge vai estimular o networking. De acordo com o órgão, o objetivo é criar sinergias entre investidores que estejam atentos às oportunidades das cidades menores. O