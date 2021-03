Câmara Municipal fica no centro histórico de Vassouras Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 19:09

Após passar por reforma, a Câmara Municipal de Vassouras, sul do Rio, foi reaberta para visitação ontem (28). No palacete, está parte dos registros históricos da cidade, como decretos originais, equipamentos de diversas épocas e pinturas feitas pelos irmãos Matos que foram restauradas recentemente. Uma área externa localizada nos fundos do prédio também passou por reforma e foi transformada no Espaço Dulcelina Mendes, homenagem a uma professora famosa no município.



Segundo a prefeitura, o evento respeitou as normas de segurança necessárias durante a pandemia de covid-19 e contou com as presenças do prefeito, Severino Dias; da vice-prefeita, Rosi Farias; do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias; do diretor da casa legislativa, Renato Mendes; e de familiares da professora Dulcelina. “É uma justa homenagem a essa figura tão importante e que esteve presente na vida de várias gerações de vassourenses”, comentou Wanderson. O secretário de Turismo ressaltou que a Câmara agora faz parte do Corredor Turístico Cultural, projeto em que os visitantes podem percorrer o centro histórico sem guia de turismo, obtendo informações por meio de placas com QR Code aplicadas nos atrativos.