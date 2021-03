Lote chegou ontem à cidade Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 19:17

Nesta segunda (1º), a prefeitura de Vassouras recebeu 110 novas doses da CoronaVac. Com esse lote, o município vai iniciar amanhã (02) a vacinação dos idosos de 83 e 84 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde, Vassouras possui 155 idosos nessa faixa de idade e todos estão cadastrados no sistema.

A vacinação será realizada de forma domiciliar, por meio de agendamento que pode ser feito via telefone ou diretamente nas unidades de saúde. A prefeitura ressalta que o cronograma de vacinação acontece de acordo com a data e a quantidade de imunizantes enviados pelo governo.