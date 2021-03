Miguel Pereira possui cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 17:03

O prefeito de Miguel Pereira, sul do Rio, anunciou em transmissão ao vivo realizada ontem (1º) que o município iniciará amanhã (03) a vacinação contra a covid-19 de idosos entre 85 e 89 anos. De acordo com André Português, a imunização será realizada quarta (03) e quinta-feira (04) no sistema drive-thru instalado no Lago de Javary, das 8 às 11 horas. “As pessoas que não puderem se vacinar no drive-thru podem ficar tranquilas e procurarem as unidades de Saúde que serão vacinadas, sempre atentas aos cuidados sanitários", ressaltou o prefeito.

A imunização dos idosos de Miguel Pereira teve início em 18 de fevereiro, contemplando apenas pessoas acima dos 90 anos. Com a entrega de nova remessa de 360 doses da vacina Fiocruz AstraZeneca na última sexta (26), a Secretaria de Saúde organizou a nova etapa.