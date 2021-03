Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE Divulgação/Caíque Coufal

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 18:53

Nesta quinta-feira (04), a prefeitura de Vassouras recebeu carregamento com mais 290 doses da CoronaVac. Com este novo lote, o município começará amanhã (05) a vacinação do grupo de idosos de 81 e 82 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde, Vassouras possui 206 idosos com essas idades e todos estão cadastrados. A imunização será feita de forma domiciliar, por meio de agendamento via telefone ou diretamente nas unidades de saúde.



Até o momento, Vassouras vacinou 2.007 pessoas, entre profissionais da saúde, idosos internados em leitos de longa permanência e idosos acima de 85 anos.