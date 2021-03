Festa reuniu mais de 250 pessoas em pousada no bairro Madruga Divulgação

Publicado 05/03/2021 13:46

Na noite de ontem (04), a prefeitura de Vassouras, por meio de uma ação conjunta da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil e da Polícia Militar, interrompeu festa clandestina com cerca de 250 jovens. Os agentes receberam denúncia anônima sobre a aglomeração promovida em uma pousada localizada no bairro Madruga.



De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, a festa estava acontecendo nos fundos da pousada para não chamar atenção da população. "Os jovens foram abordados e orientados sobre o novo decreto de enfrentamento à covid-19 e foram convidados a se retirarem do local. Vamos intensificar a fiscalização para ajudar a conter o avanço da pandemia", explicou Fábio Rosalla. O dono do estabelecimento foi multado em R$5 mil.



A população pode denunciar aglomerações por meio do telefone (24) 99212-0525.