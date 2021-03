Vice-prefeita, prefeito e diretor do Hospital Universitário Divulgação

Publicado 05/03/2021 17:11

A Prefeitura de Vassouras, sul do estado, decretou novas medidas contra a propagação da covid-19. De acordo com o decreto que entrou em vigor nesta sexta-feira (05), está proibido o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos e vias públicas, todos os dias da semana, entre 18h e 6h. Também está proibida a circulação e aglomeração de pedestres em vias, praças ou qualquer outro local público no horário de 0h às 4h.



Os restaurantes seguem liberados todos os dias da semana, mas só podem funcionar entre 10h e 22h, enquanto bares, lanchonetes e congêneres têm funcionamento livre das 6h às 22h. Todos esses estabelecimentos devem trabalhar com no máximo 50% de suas capacidades. O novo decreto proíbe, ainda ainda, a realização de eventos e festas, mesmo que de caráter familiar, em repúblicas, chácaras, salões, condomínios e residências. A multa para essa infração é de R$ 5 mil.



Segundo a administração municipal, as novas determinações foram redigidas "com base em dados científicos e informações de toda estrutura da prefeitura" e as "ações foram planejadas para garantir, preventivamente, que a cidade suporte a nova onda de contaminação que está atingindo o país". O prefeito comentou o novo decreto. "Precisamos nos antecipar e tomar medidas para conter as aglomerações e a circulação do vírus. Apesar de já termos imunizado cerca de 5% da população, ainda temos um caminho para percorrer. Se cada um fizer a sua parte, vamos vencer essa luta e com essas ações agora, poderemos evitar o pior”, disse Severino Dias.