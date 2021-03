Nova secretaria ficará sob responsabilidade da vice-prefeita Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 18:42 | Atualizado 08/03/2021 19:25

Neste Dia Internacional da Mulher (08), a prefeitura de Vassouras apresentou oficialmente a Secretaria Municipal de Integração de Políticas da Mulher. “Estou muito feliz com mais essa conquista para nossa cidade. A secretaria vai ser um lugar onde as mulheres de Vassouras terão vez e voz”, disse a vice-prefeita Rosi Farias, que vai comandar a pasta.

De acordo com a prefeitura, a estrutura da secretaria possui apoio psicológico e orientações jurídicas, além de uma equipe qualificada para fazer o primeiro atendimento em casos de mulheres em situação de vulnerabilidade. “No nosso governo, mais de 50% do secretariado é formado por mulheres. Todas são qualificadas, possuem experiência e vêm desempenhando um grande papel no município. Esse é mais um passo na busca da inserção e conscientização sobre o papel essencial da mulher no contexto político, social e familiar”, comentou Severino Dias, prefeito de Vassouras.

Publicidade

A Patrulha Maria da Penha, do 10º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi representada no evento pela Cabo Martins e pelo Sargento R. Guimarães, que reforçaram a parceria e o apoio às mulheres da cidade. Nesta segunda, a prefeitura também organizou uma recepção para todas as servidoras que passavam pelo saguão do centro administrativo.