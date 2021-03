Por O Dia

Publicado 09/03/2021 21:55

Vassouras, sul do estado, apresenta aumento no número de pessoas em estágio ativo de covid-19. Em 24 horas, de acordo com os dados oficiais, o município subiu de 81 para 92 casos ativos. Desses pacientes, 10 permanecem internados e 82 em isolamento domiciliar. Ainda de acordo com o boletim emitido pela prefeitura na noite desta terça (09), há outras 56 pessoas com suspeita de contaminação, das quais 15 estão internadas e 41 isoladas em suas casas.