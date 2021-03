Por O Dia

Publicado 16/03/2021 12:04

Vassouras, sul do estado, registrou a 60ª morte por covid-19. Este é o 5º óbito em decorrência da doença confirmado pela prefeitura desde o último dia 10. Segundo boletim oficial emitido ontem (15), há 80 pessoas em estágio ativo da doença no município, das quais 6 permanecem internadas e 74 em isolamento domiciliar. Outros 100 pacientes estão com suspeita de contaminação; 23 estão internados e 77 isolados em suas casas.