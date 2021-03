Acordo foi assinado na semana passada Divulgação

Publicado 16/03/2021 13:45

Na última semana, o prefeito de Vassouras, Severino Dias, esteve na capital do Rio de Janeiro para assinar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ). Segundo a prefeitura, o acordo tem como objetivo a realização de obras e demais ações que contribuam para a melhoria da malha rodoviária do município, incluindo vias secundárias, coletoras e vicinais.

O convênio prevê o fornecimento de materiais pelo DER-RJ, como manilhas, ligantes e outros insumos essenciais para serviços de recapeamento e drenagem de ruas das cidades. O município deve apresentar o plano de trabalho das obras em que os materiais serão utilizados e, também, a prestação de contas ao final de cada serviço, além de usinar e aplicar o material recebido. “Estamos trabalhando em diversas frentes, buscando benefícios para nossa cidade, e essa pauta já estava em nosso planejamento desde o início do ano. Fico muito contente em ter esse compromisso firmado com o DER-RJ, o qual vai nos auxiliar bastante nos trabalhos de recapeamento, entre outros serviços da malha rodoviária, oferecendo melhores condições para a nossa população”, comentou Severino.



O secretário de Estado das Cidades também falou sobre o convênio com o DER-RJ. “Tudo que está acontecendo só está sendo possível graças à parceria entre a Secretaria das Cidades, a Alerj e o governador em exercício, Cláudio Castro. Esse apoio será para todos os municípios que assinarem o acordo, desde que apresentem o plano de trabalho corretamente. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar juntos em prol da população”, disse Uruan de Andrade.