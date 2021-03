Por O Dia

Publicado 18/03/2021

Em decreto publicado nesta quinta-feira (18), o prefeito de Vassouras proibiu a entrada de ônibus e demais veículos com finalidade turística no município por 10 dias. O documento de Severino Dias também dispõe sobre atividades escolares presenciais e híbridas nas redes pública e privada, suspendendo-as pelo mesmo prazo.

Conforme O Dia informou mais cedo, Vassouras é uma das 10 cidades da região conhecida como Vale do Café que possuem risco alto para covid-19 , de acordo com o mapa de classificação do governo do estado.