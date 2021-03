Miguel Pereira tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE Divulgação

23/03/2021

A partir de amanhã (24), a prefeitura de Miguel Pereira vai ampliar a vacinação contra covid-19 para incluir idosos de 73 a 79 anos. A imunização estará disponível em três diferentes datas (dias 24, 26 e 27 de março) e será no sistema drive-thru, com atendimento das 8h às 17h. Os residentes do 3° Distrito e de Vera Cruz devem se dirigir até suas unidades de saúde para a aplicação da dose. Na quarta-feira (24), serão vacinados idosos de 77 a 79 anos; na sexta (26), será a vez dos idosos de 75 e 76 anos; e no sábado (27), a etapa de vacinação se encerra com os idosos de 73 e 74 anos.

É necessário levar documento de identificação, o cartão de agendamento da vacinação e o cartão do SUS. A prefeitura ressalta que os idosos que não podem se locomover ou que por algum motivo não podem se vacinar na data indicada, devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde por meio do telefone 2484-5557.