Publicado 26/03/2021 20:35 | Atualizado 26/03/2021 20:36

Na tarde desta sexta-feira (26), a prefeitura de Vassouras divulgou novo decreto medidas de restrição para tentar conter o avanço da covid-19. De acordo com o decreto, está proibida a circulação de pessoas nas ruas, exceto trabalhadores de serviços essenciais, entre 0h e 4h. O comércio funcionará normalmente. Bares têm funcionamento liberado até às 18h, enquanto lanchonetes e restaurantes podem funcionar com até 50% da capacidade. A venda de bebidas alcoólicas nesses estabelecimentos só é permitida até às 20h, mas o funcionamento está liberado até às 23h. “Nós estamos tomando todas essas medidas para controlar a contaminação na nossa cidade. É importante manter o comércio funcionando para fazer a economia girar, mas para isso é preciso que os comerciantes sigam as regras e a população também faça a sua parte”, disse o prefeito Severino Dias.



Continua proibida a entrada de ônibus e vans de turismo em Vassouras neste período, mas hotéis podem funcionar com até 50% da capacidade. Festas e aglomerações de qualquer natureza seguem proibidas. Entre as punições por descumprimento, estão multa e apreensão de mercadorias e equipamentos de som. As ações de fiscalização serão reforçadas na cidade. Segundo a prefeitura, equipes vão fiscalizar o comércio e dispersar possíveis focos de aglomeração. Na área de educação, as aulas municipais, no sistema remoto, retornam no dia 5 de abril. As aulas da rede privada de ensino estão autorizadas no formato on-line.Cerimônias e cultos religiosos são permitidos, desde que cumpram as regras sanitárias, com no máximo 30% de ocupação e duração de no máximo duas horas.