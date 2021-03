Equipes trabalham desde às 22h de ontem (30) Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 12:16 | Atualizado 31/03/2021 12:18

A forte chuva de ontem (30) causou estragos em Vassouras, interior do Rio. Em pouco mais de 40 minutos, choveu cerca de 77 milímetros na cidade e os ventos chegaram a 80 km por hora. Por volta das 22h, logo após a tempestade, 16 equipes da Guarda Municipal, do Demutram e de secretarias como as de Obras, Meio Ambiente e Assistência Social foram para as ruas atender ocorrências. Pelo menos duas casas sofreram destelhamento, mas não há registro de desabrigados ou desalojados. “Nossa orientação é para que seja dada prioridade nos atendimentos a eventuais famílias que tenham sido afetadas, na desobstrução das ruas e no restabelecimento da energia”, disse o prefeito Severino Dias.

De acordo com a prefeitura, 56 árvores, algumas de grande porte, já foram removidas até a manhã desta quarta-feira em pelo menos 22 ruas. Os bairros mais atingidos foram Centro, Madruga, Residência, Mello Afonso, Campo Limpo, Santa Amália, Morro da Vaca e Estiva. “O trabalho não parou. Ainda ontem à noite, o prefeito Severino nos ordenou que estivéssemos nas ruas para limpar a cidade e para trazer a normalidade ao trânsito”, disse Danilo Pereira, secretário de Meio Ambiente.

A Light e o Corpo de Bombeiros também estão atuando para restabelecer a energia. Até a manhã de hoje (31), pelos menos três ruas ainda estavam sem luz, entre elas a Rua da Feira, no centro. A Defesa Civil de Vassouras está de plantão e qualquer notificação pode ser feita pelo telefone (24) 2471-7877