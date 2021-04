Vassouras está localizada no sul do estado Arquivo

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 17:15 | Atualizado 06/04/2021 17:19

Na tarde desta terça-feira (06), a prefeitura de Vassouras divulgou novo decreto com medidas que endurecem o enfrentamento à pandemia de covid-19. Entre elas, destaca-se o fechamento de todos os atrativos turísticos do município e a suspensão das atividades presenciais e híbridas da creche ao ensino superior em todas as unidades públicas e privadas de ensino. O documento entra em vigor hoje e se estende até o dia 20 de abril, quando o cenário será reavaliado pela administração municipal para definir os próximos passos.



Outra das principais alterações é o fechamento dos bares para atendimento local, tornando permitido apenas o funcionamento do sistema delivery. Restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares podem funcionar entre 8h e 15h, todos os dias da semana, respeitando a lotação máxima de 50% de sua capacidade. Fora deste horário, o atendimento poderá ser realizado apenas por delivery.



Com objetivo de diminuir a circulação de pessoas, a prefeitura ficará fechada para atendimento presencial durante a vigência do decreto. O expediente dos servidores será interno, com atendimento à população realizado por telefone e internet. “Diariamente fazemos uma reavaliação da situação. Precisamos diminuir a circulação de pessoas nas ruas e nos espaços públicos. Estamos acompanhando a justiça pedir o fechamento do comércio em cidades da nossa região. Aqui estamos cada vez mais endurecendo as medidas para proteger a nossa população e evitar que nosso comércio seja fechado novamente. Mas só o decreto não adianta. Precisamos do apoio de verdade de todos. Nossa fiscalização estará nas ruas, mas peço que cada um seja um fiscal do seu bairro, sua rua e nos ajude denunciando aglomerações. Precisamos nos unir para vencer essa batalha”, destacou Severino Dias.