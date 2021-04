16 praças foram interditadas nesta terça (06) Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 20:16

De acordo com a prefeitura, as equipes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil iniciaram várias operações pela cidade com objetivo de evitar aglomerações. Comércio, igrejas e propriedades em geral também continuam sendo fiscalizadas. A prefeitura destaca que as ações de fiscalização e conscientização aliadas ao apoio da população no cumprimento dos protocolos sanitários e das medidas restritivas são fundamentais para o combate à covid-19. A população também pode ajudar os fiscais realizando denúncias pelo telefone 24 9 9212-0525.