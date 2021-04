Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 13:09

A prefeitura de Vassouras divulgou o mais recente levantamento do número de vacinados contra a covid-19 no município, localizado no sul do Rio. Até às 17 horas de ontem (06), 4.968 pessoas receberam a primeira dose de imunizante.



Segunda a atualização, profissionais da saúde, população idosa acima dos 65 anos e idosos internados em leitos de longa permanência do Hospital Eufrásia e Sagrado Coração de Jesus foram os contemplados com a primeira dose da vacina. A prefeitura ressalta que os grupos prioritários de vacinação foram determinados pelo Ministério da Saúde.