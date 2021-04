Evento aconteceu hoje (13) Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 13:40

Na manhã desta terça-feira (13), a prefeitura de Vassouras e a AgeRio assinaram convênio para oferta de microcrédito aos empreendedores do município. Na cerimônia, realizada no auditório da prefeitura, foram apresentadas as linhas de crédito oferecidas pela Agência e a dinâmica do atendimento. Participaram do evento a diretora de Operações da AgeRio, Tatiana Oliver; o superintendente de Operações de Varejo da AgeRio, Bruno Bravo; o prefeito, Severino Dias; a vice-prefeita, Rosi Farias; o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias; e a presidente do Conselho de Turismo de Vassouras, Adriana Lavinas

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras ressaltou que o primeiro atendimento ao microempreendedor interessado será realizado na Sala do Empreendedor, que vai encaminhar a documentação para análise da AgeRio. “O pequeno empreendedor pode pleitear créditos que vão de R$ 500,00 a R$ 21.000,00 para enfrentar este período e ampliar seu negócio. É uma oportunidade para pessoas como os artesãos e agricultores, por exemplo, que tanto contribuem com nossa economia", disse Wanderson, que alinhou o convênio em reunião realizada no Rio mês passado.

A diretora de Operações da AgeRio também chamou a atenção para o Fungetur, programa que oferece linha de crédito especial para empresas de turismo. Tatiana Oliver também ressaltou que empresas de maior porte podem buscar linhas de crédito específicas diretamente com a AgeRio.