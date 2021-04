Crime é investigado pela 95ª DP de Vassouras Reprodução

Na madrugada de terça-feira (13), uma mulher de 24 anos foi assassinada a tiros em Vassouras. De acordo com a Polícia Militar, o ex-companheiro de uma amiga da vítima é o principal suspeito do crime. O homem, que tem 28 anos, foi até a casa da ex-companheira e mandou que ela chamasse um carro por aplicativo. Em seguida, o motorista do veículo foi rendido com uma arma e os três foram até à residência da vítima, a quem ele culpava pelo fim do relacionamento.

Ainda segundo a PM, o homem obrigou a amiga da ex-companheira a entrar no carro e imediatamente efetuou os disparos contra ela. De acordo com apuração do G1, o suspeito teria dito que só não mataria a ex-companheira porque ainda é apaixonado por ela. Após o crime, o motorista foi obrigado a se dirigir à localidade conhecida como Morro da Vaca, onde o corpo foi deixado, e depois levar o o suspeito até Barra do Piraí, cidade vizinha. Na volta para Vassouras, o motorista e a mulher foram abordados por patrulhamento da PM, relataram o ocorrido e foram conduzidos para a delegacia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para buscar o corpo no Morro da Vaca.

O crime é investigado pela 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras. O suspeito ainda não foi preso, segundo informações obtidas até a publicação desta matéria.