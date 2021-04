Rua Caetano Furquim concentra boa parte das farmácias de Vassouras Divulgação/PMV

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 13:03

Nesta segunda-feira (19), a prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e do Departamento de Posturas Municipais, divulgou a escala das farmácias e drogarias de plantão para o período entre hoje (19) e 25 de abril. No município, localizado no sul do estado, apenas uma farmácia permanece aberta durante a madrugada.



Na galeria de fotos abaixo, você confere a escala dos próximos dias. Em suas redes sociais, a prefeitura ressalta que a escala completa do mês de abril está disponível em seu site oficial.