Encontro aconteceu em escritório localizado em Vassouras Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 13:13

Ontem (26), em seu escritório regional na cidade de Vassouras, o deputado estadual Eurico Júnior recebeu Rivalney Pedrosa, ex-vice-prefeito e ex-vereador de Pinheiral por dois mandatos. Segundo a assessoria do deputado, a reunião foi realizada com objetivo de firmar parcerias para colaborar com a cidade por meio de proposições encaminhadas à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) por ele, em conjunto com os deputado Waldeck Carneiro e André Ceciliano.