Nova sede fica no centro da cidade Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 12:52

O Centro Municipal de Reabilitação de Vassouras foi ampliado e ganhou nova sede neste mês. De acordo com a prefeitura, a mudança para um ambiente maior foi necessária diante da extensão dos serviços, visando garantir a manutenção da qualidade no atendimento. O Centro de Reabilitação realiza em média 100 atendimentos por semana e conta com o apoio de fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, equipe administrativa e auxiliar de serviços gerais. Além disso, o serviço oferece um carro, com agendamento, para buscar os pacientes que possuem dificuldades de locomoção ou moram em localidades distantes.



De acordo com a Secretaria de Saúde, todos os pacientes passam por um sistema de triagem e acolhimento, com um profissional específico. Na última semana, o prefeito Severino Dias, a vice Rosi Farias e a secretária de Saúde, Larissa Vieira, fizeram uma vistoria no local, que conta uma novidade, a implantação de um fluxograma para atendimentos de gestantes, em trabalho interdisciplinar com um Terapeuta Ocupacional, em parceria com a Coordenação de Saúde da Mulher. "Fiquei muito satisfeito com o resultado do novo espaço. A mudança possibilitou melhorias em diversos aspectos. Mesmo vivenciando uma fase mais aguda da pandemia, estamos conseguindo ampliar serviços e oferecer uma saúde pública de qualidade", afirmou Severino.



Ainda segundo a prefeitura, o atendimento para pessoas que se recuperaram da covid-19 será intensificado, com o objetivo de identificar e cuidar possíveis sequelas provocadas pela doença. A nova sede do Centro Municipal de Reabilitação de Vassouras fica na Rua Caetano Furquim, nº 364, no Centro. Os atendimentos acontecem segundas, quartas e sextas, das 8h às 17 horas. Às terças e quintas, o horário será ampliado até às 20h, para atender quem não tem disponibilidade durante o dia.