Ação foi realizada na área rural de Vassouras Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 12:24

Por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a prefeitura de Vassouras promoveu a primeira edição do Programa Bolsa Família Itinerante em 2021. De acordo com a prefeitura, todos os protocolos estabelecidos pelo decreto municipal foram respeitados durante o evento realizado no bairro Capim Angola, área rural do município. A estrutura para receber as famílias foi montada na Escola Municipal Idalina Kroeff, com apoio das secretarias de Saúde, Educação e Obras.

Mais de 30 famílias fizeram ou atualizaram seus cadastros no Programa Bolsa Família/Cadastro Único, tiraram dúvidas sobre o benefício e receberam orientações sobre outros serviços oferecidos pela Secretaria de Assistência Social, como o Programa Criança Feliz e CRAS (Centro de Referência da Assistência Social). "Ações itinerantes, como a do Bolsa Família, são fundamentais para garantir que os serviços e atendimentos oferecidos pela prefeitura, não apenas da Assistência Social, mas também de outras secretarias, cheguem até às famílias que residem em locais mais distantes do nosso município, principalmente nas áreas rurais. E vamos seguir com esse trabalho em outros bairros para atender o maior número de famílias possível", destacou a secretária de Assistência Social, Rosa Maria Coelho.