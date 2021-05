Atual situação do solar Divulgação/Sandro Barra

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 17:08 | Atualizado 04/05/2021 17:08

A restauração de uma fazenda localizada no Vale do Café e que pertenceu à Princesa Isabel foi tema de reunião realizada no Hotel do Café, em Rio das Flores. O deputado federal Luiz Antônio Corrêa; o empresário Omar Peres; o vereador valenciano Eduardo Ávila; o coordenador do Parque Estadual da Serra da Concórdia, Maurício Macedo; o secretário de Desenvolvimento e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias; e o bisneto da Princesa Isabel, Alberto Bragança, se reuniram para debater uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada que possa revitalizar a Fazenda Monte Scylene, localizada no distrito de Barão de Juparanã, em Valença.

Por volta de 1886, Isabel e seu marido Conde D’Eu, criaram na propriedade um internato de menores que funcionou por um longo período. Quando foi adquirido pelo estado, o local foi transformado na primeira clínica pública de recuperação de dependentes químicos do interior do Rio, mas atualmente está abandonado. “Nossa ideia é envolvermos as duas universidades da região (Universidade de Vassouras e Centro Universitário de Valença) mais o poder público para recuperarmos e darmos o uso adequado para esse solar que já foi residência da Princesa Isabel e não pode ficar esquecido”, disse o deputado Luiz Antônio. “É de suma importância que esse aparelho turístico seja restaurado e volte a funcionar. Dessa forma, iremos integrá-lo ao corredor turístico da região de Vassouras, Juparanã, Valença e Rio das Flores. Tenho certeza de que será mais um atrativo interessante para o turista que visita o Vale do Café”, comentou o secretário Wanderson.