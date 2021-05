Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 11:42

A prefeitura de Vassouras divulgou o mais recente levantamento do número de vacinados contra a covid-19 no município, localizado no sul do Rio. Até às 17 horas de ontem (04), 8.512 pessoas receberam a primeira dose de imunizante, o que representa 22,95% da população. Ainda segundo a prefeitura, 4.017 já receberam a segunda dose.



Segunda a atualização, profissionais da saúde, forças de segurança, acadêmicos da saúde em período de estágio, população idosa acima dos 60 anos, pacientes com Síndrome de Down, transplantados e com câncer, idosos internados em leitos de longa permanência do Hospital Eufrásia e Sagrado Coração de Jesus e gestantes foram os contemplados até o momento.