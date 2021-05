"O PPA define as prioridades do governo", ressaltou o prefeito Divulgação

Publicado 05/05/2021 17:05

Por meio da Secretaria de Governo e Planejamento, a prefeitura de Vassouras está convidando a população para participar da Consulta Pública para Elaboração das Propostas do Plano Plurianual (PPA) do Quadriênio 2022-2025.

Como desta vez a consulta não poderá ser presencial em razão da pandemia de covid-19, os interessados em participar devem enviar suas sugestões via formulário disponível no site da prefeitura até o próximo dia 21 maio, às 17 horas. “O PPA define as prioridades do governo para o período de quatro anos e possibilita uma maior efetividade à gestão pública. Por isso é essencial que todos participem e indiquem onde devemos investir mais, como por exemplo, na saúde, educação, infraestrutura. Todos podem colaborar para fazermos de Vassouras uma cidade cada vez melhor", disse o prefeito Severino Dias.