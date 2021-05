Vassouras é uma das cidades do Vale do Café Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 12:29

Por unanimidade, a Câmara Municipal de Vassouras aprovou o Projeto de Lei n° 309/21, que reconhece a prática da atividade física como essencial para a população em períodos de "crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais".

Segundo o PL, proposto pelo vereador José Maria Capute e que agora depende de sanção do prefeito Severino Dias, o funcionamento de academias fica autorizado enquanto durar a pandemia de covid-19, com obrigatoriedade do cumprimento das medidas de prevenção.