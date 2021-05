Vassouras está localizada no sul do estado Arquivo

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 13:50

A prefeitura de Vassouras divulgou o mais recente levantamento do número de vacinados contra a covid-19 no município, localizado no sul do Rio. Até ontem (14), 11.011 pessoas receberam a primeira dose de algum dos imunizantes disponíveis, o que representa 29,69% da população. Ainda segundo a prefeitura, 4.915 já receberam a segunda dose da imunização.