Representantes do Senac visitaram Vassouras na semana passada para acertar últimos detalhes Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 12:13

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDET), a prefeitura de Vassouras acertou uma parceria com o Senac e vai oferecer cursos voltados ao setor turístico. A princípio, serão ofertados cursos de Recepcionista e Camareira, cada um deles com 20 vagas. As inscrições devem ser realizadas na SEDET, que fica localizada no 2º andar da prefeitura, entre hoje (17) e sexta (21), das 10h às 16h. Os candidatos precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade (ou autodeclaração informando que sabe ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas).



Com duração de 10 dias, as aulas das primeiras turmas vão começar no próximo dia 24 e serão realizadas entre 13h e 17h. “Empresários de hotelaria estão investindo em Vassouras, e a qualificação e o aperfeiçoamento são fundamentais, especialmente diante das novas exigências do mercado. O Sicomércio e a Fecomércio são grandes parceiros, e certamente vamos avançar com mais cursos em breve. Estamos trabalhando na retomada do turismo com excelência”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias, que recebeu representantes do Senac na quarta-feira (12) para alinhamento dos últimos detalhes.