Publicado 18/05/2021 16:49

O Vale do Café Convention & Visitors Bureau e o Instituto Terra de Preservação Ambiental vão iniciar uma série de lives em comemoração ao Dia do Meio Ambiente (5 de junho). A estreia do Quartas Sustentáveis do Vale do Café acontece amanhã (19), às 19h, com as participações de Ronaldo Cezar Coelho, Mauricio Ruiz e Denise Thomé. A transmissão, realizada pelo Instagram @valedocaferj, será conduzida por Luciana De Lamare.

De acordo com os organizadores, serão 10 encontros com reflexões sobre "ações impactantes e reais, com pessoas dedicadas a transformar o mundo em um lugar melhor para todos". Veja, abaixo, os temas e participantes de cada live.



19/05- Conservação em áreas privadas: Como proteger a Mata Atlântica em propriedades rurais do Vale. (Ronaldo Cezar Coelho, Mauricio Ruiz e Denise Thomé).



26/05- Oportunidades de geração de renda sustentável em propriedades rurais (Sergio Olaya e Luccas Montemór)



02/06- Alimentação saudável e agroecologia em propriedade do Vale (Flavia Quaresma e Francine Ramalho)



09/06- Mercado de serviço ambientais (carbono, água e biodiversidade) para propriedades rurais do Vale. (Josefina Durini e Isabel Portugal)



16/06- Do café à floresta, contando uma nova história do Vale (Paulo Roberto dos Santos e Marcelo Mota)



23/06- Negócios em turismo sustentável para propriedades rurais do Vale (Rosiane Carvalho e Ágatha Monteiro)



30/06 - Proteção, manutenção e captação de nascentes de água na propriedade privada (Nestor Rocha e Francisco Schnoor)



07/07 - Atrações turísticas na natureza (Cristina Braga e Philipe Campello)



14/07 - Povos originais do Vale (Rogério de Souza Gonçalves e Thiniá Fulniô)



21/07 - Iniciativas bem sucedidas de restauração florestal e pagamento por serviços ambientais em propriedades rurais do Vale (Renato Borges e Cid Junior)