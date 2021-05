Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE Divulgação/Caíque Coufal

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 13:20

Nesta quarta (19), a Secretaria de Saúde de Vassouras recebeu 870 doses dos imunizantes CoronaVac e Oxford/Astrazenica. De acordo com a prefeitura, as 470 doses da CoronaVac serão utilizadas para concluir a aplicação da 2ª dose nas pessoas que estão com reforço atrasado. “Com esse lote, nós finalizamos as doses que estavam pendentes e zeramos fila de espera que foi gerada pela falta de entrega do imunizante”, garantiu a secretária de Saúde, Larissa Vieira.

A Secretaria de Saúde informa que todas as pessoas que estão nessa situação serão comunicadas e receberão a segunda dose em casa.