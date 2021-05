Vassouras é uma das cidades do Vale do Café Divulgação

Publicado 21/05/2021 12:10

Com a publicação do decreto n°4.842, Vassouras está reaberta para ônibus, micro-ônibus e vans de turismo. De acordo com a prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 10 veículos com turistas (5 ônibus/micro-ônibus e 5 vans) podem visitar a cidade por fim de semana e é obrigatório realizar agendamento na Secretaria com 7 dias de antecedência, apresentando previsão de chegada e saída e fixando o check-in entre 8h e 12h.

Também é obrigatório apresentar lista de passageiros, placa do veículo, número de registro da empresa no Cadastur, local de origem, roteiro e agendamento em restaurantes/meios de hospedagem comprovado com vouchers. Embarque e desembarque serão realizados no Centro Histórico e os veículos deverão permanecer estacionados no Parque de Exposições. Além do cumprimento dos protocolos de segurança contra a propagação da covid-19, como o uso de máscaras de proteção, os visitantes terão que passar por aferição de temperatura na chegada. No caso de algum passageiro ou o motorista registrar temperatura superior a 37,8°, o veículo não poderá permanecer na cidade. A proibição de permanência também pode ocorrer caso alguém não esteja utilizando máscara ou pulseira de identificação. "Nessa nova retomada, permanecemos comprometidos com as mais rígidas medidas que protejam os moradores e os visitantes. Voltamos a receber os turistas com muito entusiasmo, mas pedimos respeito a todos os protocolos necessários neste período de pandemia", disse o secretário Wanderson Farias.