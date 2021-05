Nesta semana, a turma foi formada por moradores assistidos pelo CRAS Centro. Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 12:54

A Prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Assistência Social (PSB – Proteção Social Básica), está promovendo oficinas de capacitação para moradores inseridos no Programa ACESSUAS Trabalho (Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho), que tem o objetivo de orientar e preparar para a inserção no mercado de trabalho (formal, informal, autônomos, empreendedores).

O projeto contempla 16 grupos, com quatro oficinas cada, falando sobre temas como Currículo e Entrevista de Emprego, Projeto Profissional, Comunicação e Empreendedorismo. A oportunidade é direcionada à população da área urbana e rural, com idade entre 14 e 59 anos, que utilizam a Política de Assistência Social. O público-alvo é formado por pessoas com deficiência; mulheres vítimas de violência; pessoas LGBTQIA+; pessoas inscritas no Cadastro Único; adolescentes e jovens no sistema socioeducativo e egressos; famílias com pessoas em situação de privação de liberdade; população em situação de rua; indivíduos egressos do sistema penal; beneficiários do Programa Bolsa Família; entre outros. Os interessados devem procurar o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do seu bairro ou ligar para (24) 98854-1884.