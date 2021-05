Vassouras é uma das cidades do Vale do Café Arquivo

Publicado 31/05/2021 08:13

Por meio da Secretaria de Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, a prefeitura de Vassouras vai promover uma série de palestras virtuais nesta Semana do Meio Ambiente. De acordo com a prefeitura, o objetivo é conscientizar a comunidade sobre a importância de preservar os diferentes tipos de ecossistemas e desenvolver debates produtivos em torno do assunto. Ao todo, serão 8 palestras e uma atividade prática.

As transmissões serão realizadas entre amanhã (1º) e sábado (05), no canal oficial da prefeitura no YouTube . Confira, abaixo, os horários, temas e palestrantes.

Terça-feira

9h: PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS

Palestrante: PhD. Jenivaldo Lisboa de Araújo

14h: RELAÇÃO ENTRE CLIMA E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.

Palestrante: Denis Uiliam Candido do Carmo



Quarta-feira

9h: O RIO PARAÍBA DO SUL E A REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA: OS DESAFIOS DA GESTÃO DAS ÁGUAS

Palestrante: Leonardo Guedes Barbosa

14h: O MEIO AMBIENTE CULTURAL

Palestrante: Tiago de Moura Meirelles



Quinta-feira

9h: A COLETA SELETIVA E SEUS IMPACTOS NO AMBIENTE

Palestrante: Gabriel Lavinas Galeão



Sexta-feira

9h: DIREITO DOS ANIMAIS, COMENTÁRIOS E ALTERAÇÕES DA NOVA LEI

Palestrante: Nelson Eduardo Medeiros Leal

14h: OFICINA DE BRINQUEDOS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS (Atividade Prática)



Sábado

9h: A IMPORTâNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUA RELAÇÃO COM O ICMS ECOLÓGICO

Palestrante: Maike Henrique de Medeiros Motta

14h: ATERRO SANITÁRIO DE VASSOURAS - CURIOSIDADES

Palestrante: Tarick Soriano de Melo Pletsch