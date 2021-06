Prefeito realizou a entrega na última sexta (11) - (Imagem: Divulgação)

Prefeito realizou a entrega na última sexta (11)(Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 17:21

Na última sexta (11), o prefeito de Vassouras, Severino Dias e o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, Danilo Pereira, fizeram a entrega de dois cheques referentes aos recursos das ações de recuperação e preservação da floresta, executados por produtores em suas propriedades. O projeto faz parte de uma parceria da prefeitura com a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), e foi lançado em 2019, por meio do edital do programa Produtores de Agrofloresta. Os recursos pagos aos produtores são provenientes da AGEVAP.

A entrega dos cheques aos proprietários do Santuário Ecológico Fazenda do Mel, Eider Angelo Guislli e Márcia Roxo, e da Fazenda Galo Vermelho, Georginio Avelino Neto, foi realizada com as presenças do diretor e do coordenador técnico da ONG Crescer Fértil, Luis Felipe César e Matheus Ambrósio. "Adquirimos a propriedade em 2010, que estava abandonada e sempre com o pensamento da preservação da mata. Junto com minha esposa, criamos o Santuário e hoje estamos muito felizes em participar do programa Produtores de Agrofloresta. Dos 58 hectares, 48 são de mata. Agradeço pela oportunidade e esperamos participar de mais projetos para o bem do meio ambiente em Vassouras”, explicou Eider. “Temos mais de 70% de mata em nossa propriedade e vemos como algo muito positivo esse projeto. Sempre tivemos essa preocupação de ser leal à natureza e viver em harmonia com ela", disse Georginio.



Em ambas as propriedades, foram realizados cercamento das matas e aceiro (um método utilizado para isolar áreas entre as vegetações para evitar a passagem do fogo, em caso de queimadas/incêndios). “Em Vassouras, sempre buscamos desenvolver projetos e parcerias que incentivem a sustentabilidade, e o Agrofloresta tem apresentado bons resultados. É extremamente importante manter um diálogo com os proprietários e oportunizar meios de preservação ao meio ambiente. Somos responsáveis pelo futuro das próximas gerações”, ressaltou o prefeito.