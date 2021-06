Vice-prefeita acompanhou a ação do Ônibus Lilás - (Imagem: Divulgação)

Publicado 17/06/2021 13:52

Ontem (16), Vassouras recebeu o Ônibus Lilás, serviço itinerante do governo do estado que oferece atendimento de assistência social, psicológica e jurídica para mulheres vítimas de violência. Os atendimentos, privados e sob sigilo, obedeceram às regras contra a propagação da covif-19. Durante o dia, as equipes também ofereceram materiais informativos para as mulheres que passavam pelo local onde o ônibus ficou estacionado, no centro da cidade. De acordo com a prefeitura, foram distribuídos panfletos sobre as diferentes formas de violência e orientações de como pedir ajuda e acessar a rede de apoio e enfrentamento à violência contra mulher.

Acompanhada de outras secretárias municipais, a vice-prefeita e secretária de Integração de Políticas da Mulher acompanhou a ação pela manhã. “A vinda do projeto foi um pedido especial que fizemos através da Secretaria da Mulher. Estamos fortalecendo, cada vez mais, a rede de atendimento e apoio à mulher na cidade”, disse Rosi Farias, que destacou o comprometimento da gestão em promover igualdade, capacitação e segurança para as mulheres. "Temos um prefeito que sempre ofereceu condições e espaço para que a política para mulheres se desenvolvesse. Estou muito satisfeita com o apoio e a adesão que estamos tendo nos projetos em nossa cidade", complementou a vice-prefeita. “O Governo tem sido um grande parceiro e viabilizado diversos projetos e ações para a cidade. E essa união é fundamental para o desenvolvimento da cidade”, comentou o prefeito Severino Dias.