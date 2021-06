Policiais do 108º DP conduzem as investigações - (Imagem: Divulgação)

Policiais do 108º DP conduzem as investigações(Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 13:54

Policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) prenderam um homem acusado de matar o principal líder de uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas da região e era alvo de investigações. De acordo com os agentes, o autor e um comparsa mataram o homem a tiros no centro de Três Rios, em abril deste ano. De acordo com a PCERJ, o

O acusado foi preso na última quarta-feira (16), em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça, e as investigações continuam para identificar o segundo indivíduo e eventuais envolvidos. Segundo a PCERJ, o homem que foi preso integra um grupo conhecido como "Tropa do Leão", que está associada a uma facção criminosa que atua em todo o Estado do Rio.