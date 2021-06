Máscaras cirúrgicas oferecem maior proteção que as de pano, segundo pesquisadores - (Imagem: Reprodução)

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:15

Em postagem realizada nesta sexta-feira (18) em suas redes sociais, a prefeitura de Vassouras destacou a importância de que todos continuem usando máscaras, inclusive aqueles que já foram imunizados. "Mesmo vacinado contra a covid-19, o uso de máscaras continua sendo indispensável para reduzir a circulação do novo coronavírus entre a população ainda não imunizada", diz o texto, que conclui: "Seja consciente com a sua saúde e com a do próximo. Continue seguindo as medidas sanitárias e evite aglomerações até que seja seguro para todos".

A postagem está em conformidade com o que indicam os especialistas. Embora vacinada, a pessoa continua exposta a contrair e transmitir o novo coronavírus. As vacinas desenvolvidas e disponíveis até o momento, reduzem significativamente a possibilidade da infecção por covid-19 avançar para um caso grave.