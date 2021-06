Evento foi realizado na cidade do Rio de Janeiro - (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 15:25

Ontem (18), a secretária de Cultura de Vassouras, Ângela Maria Silva, e membros da equipe da Secretaria participaram do Encontro dos Gestores de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Entre os temas debatidos no eventos, estavam os resultados da Lei Aldir Blanc, a expectativa de novos editais pelo Estado e a implantação de novas políticas, como Passaporte Cultural e Escola de Cultura.

Segundo a secretária de Cultura de Vassouras, esses encontros são importantes para o fortalecimento dos municípios e a articulação da Rede de Cultura.