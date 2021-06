Policiais do 108º DP, de unidades do 7º Departamento de Polícia de Área (DPA) Região Serrana e policiais militares são parceiros na operação - (Imagem: Divulgação)

Policiais do 108º DP, de unidades do 7º Departamento de Polícia de Área (DPA) Região Serrana e policiais militares são parceiros na operação(Imagem: Divulgação)

Publicado 19/06/2021 15:57

Ontem (18), policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia, de unidades do 7º Departamento de Polícia de Área (DPA) Região Serrana e policiais militares deflagram operação para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão contra uma estrutura criminosa responsável pela distribuição e venda de entorpecentes em Três Rios, município do interior do Rio. De acordo com a PCERJ, o grupo é vinculado a uma das maiores facções do Rio de Janeiro. Até o momento, seis pessoas foram presas e armas e drogas foram apreendidas.

De acordo com as investigações, para manter o domínio na região do interior do estado e sustentar uma suposta hegemonia, os bandidos usam de violência física e psicológica contra moradores e pessoas contrárias ao tráfico no bairro Habitat, com ostentação de armas para intimidar e coagir. Segundo os policiais, os integrantes da organização se juntavam a outras lideranças criminosas de comunidades de Três Rios e promoviam encontros, churrascos e apontavam representantes políticos para os moradores do bairro.

Os agentes apuraram, ainda, que dois homicídios foram praticados no ano passado e um no ínicio deste ano em virtude dos entre bandos rivais. "A violência do bairro acaba se confundindo com um outro quadro similar, que é visto em diferentes bairros da cidade. O tráfico, visando a manutenção de seus pontos e um suposto status de poder bélico e econômico, forçaria moradores a conviver com um constante medo de um iminente confronto", disse o titular da 108ª DP de Três Rios, delegado Claudio Batista Teixeira.