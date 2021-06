Manifestantes na Câmara Municipal de Vassouras - (Imagem: Reprodução/Redes Sociais)

Manifestantes na Câmara Municipal de Vassouras(Imagem: Reprodução/Redes Sociais)

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 19:42

manifestantes se reuniram na Praça Eufrásia Teixeira Leite e alguns chegaram a subir nas escadas da Câmara Municipal com faixas a favor da vacinação e contra a gestão de Bolsonaro. Neste sábado (19) marcado pela triste marca de 500 mil mortos por covid-19 no Brasil e manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em inúmeras cidades , Vassouras também teve um ato em seu Centro Histórico. Usando máscaras de proteção,

Além de "Fora Bolsonaro", os participantes também pediram a saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente e reivindicaram ações nas áreas de Saúde e Educação. O ato ocorreu pacificamente. Vassouras já havia registrado outra manifestação contra Bolsonaro e a favor da vacinação no dia 29 de maio. Naquela ocasião, o protesto pacífico foi realizado na principal praça da cidade, a Barão de Campo Belo.