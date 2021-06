Vacinação dos novos grupos começa hoje (21) - (Imagem: Divulgação/PMV/Nycollas François)

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 13:24

Após receber carregamentos com 480 doses da Pfizer e 160 doses da CoronaVac no último sábado (19), a prefeitura de Vassouras amplia a partir de hoje (21) a vacinação contra covid-19 para pessoas sem comorbidades de 43 e 44 anos, trabalhadores de indústria e trabalhadores de farmácias e drogarias.



Para receber a vacina, as pessoas sem comorbidades devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência e os trabalhadores contemplados nesta etapa também precisam levar documento que comprove o exercício da função. Confira os pontos de vacinação:



Fórum (Av. Marechal Paulo Torres, nº 731)

Igreja do Mello Afonso (Rua Plínio Magalhães, nº389)

Igreja do Grecco (Praça Major Monteiro Soares, nº 57686)

Igreja do Santa Amália (Rua Sebastião Manoel Furtado, nº 692)

Igreja Santa Rita (Praça Avelino Gomes, nº 23, Madruga)

Igreja São Paulo Apostolo (Rua Antenor Caravana, nº 1115, Barreiro)

Unidade de Vigilância em Saúde (Rua Visconde de Cananéia, nº 61, Centro)

*Cada distrito permanece com seu ponto de vacinação