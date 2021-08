Fórum no Vale do Café foi o primeiro dos 12 que serão realizados pela Setur-RJ e pela TurisRio no Estado - (Imagem: Divulgação/PMV)

Fórum no Vale do Café foi o primeiro dos 12 que serão realizados pela Setur-RJ e pela TurisRio no Estado(Imagem: Divulgação/PMV)

Ontem (26), o Vale do Café recebeu a primeira edição do Fórum Regional do Turismo Fluminense, que deu início ao projeto de retomada do setor no estado do Rio de Janeiro. Promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela Companhia de Turismo do Estado (TurisRio), o evento faz parte do Turismo RJ + Perto, programa que une prefeituras, trade turístico e Estado com o objetivo de preparar as 12 regiões turísticas fluminenses neste momento de avanço da vacinação contra a Covid-19.

"Estamos fazendo a retomada consciente. Só aqui em Vassouras já temos 75% da população vacinada. O Rio já está com níveis bem avançados na primeira dose e estamos batalhando agora na segunda dose para permitir que já no fim do ano o turismo esteja em pleno vapor", disse o governador Cláudio Castro, que participou da cerimônia de abertura ao lado do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca; do presidente da TurisRio, Sergio Ricardo; do prefeito e da vice-prefeita de Vassouras, Severino Dias e Rosi Farias; do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, Wanderson Farias; do presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, Marco Capute; da secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça; do presidente do Preservale, Nestor Rocha; e de outras autoridades.



O prefeito da cidade anfitriã foi o primeiro a discursar. "Governador, que decisão acertada colocar o Tutuca como secretário. Ele tem valorizado muito o interior do estado e a gente está muito satisfeito. O Vale do Café estará aos olhos do mundo novamente", disse Severino, que deus as boas-vindas aos prefeitos da região, empresários e demais convidados. "Saudando Ronaldo Cezar Coelho e Nestor Rocha, saúdo todos os empreendedores que estão realizando coisas que vão beneficiar demais nossa população", disse Capute, que cedeu o Centro de Convenções General Sombra, da Universidade de Vassouras, para receber o evento. "Não é comum chegar num município, e eu ando muito, e encontrar um Centro de Convenções como esse", disse a secretária do Distrito Federal.

A primeira palestra do Fórum foi apresentada pelo secretário Gustavo Tutuca, que detalhou as etapas do projeto Turismo RJ + Perto e destacou dados de pesquisa realizada pelo IFEC mostrando que quase 50% dos entrevistados desejavam viajar mesmo durante a pandemia e 57,3% dos entrevistados manifestaram o desejo de viajar dentro do próprio estado em que residem. "iIsso reforça o turismo consciente de proximidade. Esse cenário de pandemia nos gerou o seguinte numero em 2021: o interior do estado fechou julho com mais de 50% de ocupação de hotéis, e as que têm maior apelo turístico se destacaram, como Vassouras, com ocupação de 83%, e Valença e Conservatória com 75%", disse o secretário.

"Esse é o primeiro Fórum do turismo que vamos realizar nas 12 regiões do Rio. Quero agradecer a presença de prefeitos de todo o estado, especialmente aqui do Vale do Café, e muito especialmente agradeço ao suporte do prefeito Severino e de sua equipe, simbolizada no secretário Wanderson Farias, de Desenvolvimento e Turismo, que tem feito um trabalho brilhante", ressaltou Tutuca. "Foi uma honra para Vassouras sediar o primeiro Fórum desse projeto fantástico realizado pelo governador, pelo secretário e pelo presidente da TurisRio em prol da retomada do turismo. Agradeço a todos pela confiança no nosso trabalho. O Vale do Café está de braços abertos sempre", disse Wanderson, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras.